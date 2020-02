Gazzetta di Modena: "Il Sassuolo piega la SPAL nel derby"

"Il Sassuolo piega la SPAL nel derby": così la Gazzetta di Modena in prima pagina, quest'oggi. Seconda vittoria consecutiva per il Sassuolo di De Zerbi, non accadeva da settembre 2018. Nuova debacle interna per la SPAL, che subisce la rimonta del Sassuolo e saluta l'allenatore Leonardo Semplici. Il gol di Bonifazi nel primo tempo illude gli estensi. Caputo su rigore e Boga al 90' firmano la rimonta neroverde.