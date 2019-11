Gazzetta di Modena: "Il Sassuolo riabbraccia Acerbi"

© foto di stefano tedeschi

Alla ripresa del campionato il Sassuolo ritroverà da avversario il grande ex Francesco Acerbi, che in maglia neroverde ha vissuto una fortissima esperienza umana, prima ancora che professionale. In Emilia l'ex Milan ha affrontato il grande male, il tumore, sconfiggendolo per ben due volte: "Una guarigione - scrive la Gazzetta di Modena - che non solo ha ispirato e ispira tanti atleti e tante persone comuni, ma che ha fatto nascere la seconda carriera di 'Ace', difensore centrale prima solo promettente, poi capace di prendersi la scena in ambito italiano e internazionale grazie alle sue doti tecniche e umane". Domenica, dunque, non sarà una partita come le altre per il difensore biancoceleste.