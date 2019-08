© foto di stefano tedeschi

Al proprio interno, la Gazzetta di Modena dà risalto al ritorno a Sassuolo di Gregoire Defrel, giocatore strappato alla concorrenza di Sampdoria e Cagliari: alla Roma andranno 3 milioni per il prestito e 12 per il riscatto. Intanto, dal Napoli, è in arrivo il difensore rumeno Vlad Chiriches, mentre per la fascia sinistra, il club neroverde non molla la presa su Diego Laxalt del Milan: qualora saltasse l'affare col Toro, il Sassuolo sarebbe già pronto ad inserirsi.