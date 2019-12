Gazzetta di Modena: "Il Sassuolo ritrova Rogerio, Ferrari e Bourabia"

"Il Sassuolo ritrova Rogerio, Ferrari e Bourabia": così la Gazzetta di Modena in edicola oggi. De Zerbi potrà contare su qualche risorsa in più, visto che, già dal match di Coppa, sono tornati a disposizione Ferrari e Rogerio, Bourabia ha trovato il gol, ma c'è qualche speranza di rivedere pure Berardi nella lista dei convocati per la sfida di domenica col Cagliari.