Gazzetta di Modena: "Il Sassuolo saluta Lemos e Ragusa"

© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva della Gazzetta di Modena parla del mercato del Sassuolo, titolando così: "Il Sassuolo saluta Lemos, e Ragusa resta al Verona". Il difensore uruguagio Mauricio Lemos non verrà riscattato dai neroverdi e tornerà al Las Palmas, mentre Antonino Ragusa sarà invece riscattato, ma dall'Hellas Verona, fresco di promozione in Serie A. Sono invece moltissimi i giocatori che torneranno al Sassuolo dopo prestiti in giro per l' Italia e l' Europa e dunque ci sarà molto lavoro per gli uomini mercato.