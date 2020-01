© foto di stefano tedeschi

Per trovare un girone d' andata peggiore bisogna tornare a ritroso fino alla prima stagione di serie A, 2013/­2014, quando il Sassuolo di Di Francesco chiuse con 17 punti, uno sopra la zona retrocessione. Adesso il margine è più rassicurante, 5 lunghezze di vantaggio sulla terz'ultima, ma mister De Zerbi e i neroverdi hanno pochi motivi per sorridere. Così la Gazzetta di Modena oggi in edicola titola: "Il Sassuolo in crisi si aggrappa al ricorso per Berardi". La società ha presentato ricorso contro le due giornate di squalifica e nei prossimi giorni si saprà se l'esterno neroverde potrà essere schierato contro il Torino.