vedi letture

Gazzetta di Modena: "Il Sassuolo si inchina al Parma: decide Gervinho"

"Il Sassuolo deve inchinarsi (0-1) in casa col Parma: decide Gervinho": così la Gazzetta di Modena in prima pagina. Sconfitta interna per il Sassuolo di De Zerbi, che cade dopo 10 punti raccolti nelle ultime 4 giornate. Neroverdi padroni della partita ma al Parma basta un contropiede, finalizzato da Gervinho, per vincere il derby.