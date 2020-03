Gazzetta di Modena: "Il Sassuolo si mette in fila per il prestito di Chong"

vedi letture

L'Inter ha in pugno Tahith Chong, talento di proprietà del Manchester United e in scadenza di contratto. Per lui è pronto un quinquennale a 2 milioni a stagione, bonus inclusi: "L'Inter - si legge sulla Gazzetta di Modena - è già in contatto con Sassuolo, Verona e Parma per prestare Chong e farlo crescere in Serie A, sia per la giovane età che per affinarne le caratteristiche tattiche".