Gazzetta di Modena: "Il Sassuolo spinge per Obiang e Traorè"

Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena oggi in edicola, il Sassuolo sarebbe in forte pressing su Pedro Obiang e Junior Traorè. Il quotidiano titola: "Il Sassuolo spinge per Obiang e Traorè. La Samp chiama Berardi". Se i due obiettivi di mercato sembrano avvicinarsi nonostante la tanta concorrenza, chi potrebbe allontanarsi è Domenico Berardi, che potrebbe ritrovare Eusebio Di Francesco alla Sampdoria.