© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Modena, nella sua edizione odierna, propone un focus su Francesco Caputo, autore di una doppietta nell'anticipo del venerdì contro il Bologna. L'ex Empoli ha messo a segno cinque reti in nove presenze, condite anche da tre assist. Una media - promettente - da un gol ogni centotrentadue minuti: "'Ciccio' Caputo - si legge -, nelle sue fin qui 3 stagioni nella massima serie italiana, ha segnato 22 gol e tutti da dentro l'area di rigore. Chiamatelo 'rapace', 'killer' o semplicemente punta con fiuto per il gol, tutti i soprannomi vanno bene per rendere idea dell'abilità che Caputo possiede nel muoversi in mezzo alle difese avversarie, trovando i giusti spazi e, soprattutto, concludendo in porta".