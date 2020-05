Gazzetta di Modena: "La A adesso scalpita. Il Sassuolo blinda il tecnico De Zerbi"

"La A adesso scalpita. Il Sassuolo blinda il tecnico De Zerbi" è il titolo scelto dalla Gazzetta di Modena per parlare delle ultime vicende in casa Sassuolo. Oggi i giocatori neroverdi riprendono il lavoro personalizzato e tra una settimana l'auspicio è di ripartire in modo quasi regolare. Intanto Carnevali blinda De Zerbi: "Per la sua crescita sarebbe importante restasse, come sarebbe importante per noi che rimanesse ad allenare il Sassuolo".