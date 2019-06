© foto di stefano tedeschi

Spazio al mercato del Sassuolo e all'intreccio con la Fiorentina sulla Gazzetta di Modena oggi in edicola, che titola: “La Fiorentina offre Simeone al Sassuolo e vuole Duncan”. “Simeone a Sassuolo e Duncan alla Fiorentina? Lo scambio, secondo la rosea, sarebbe una possibilità non così remota, anche se i contorni economici dell' affare sono ancora da definire. - continua l'articolo - I neroverdi sono comunque alla ricerca di rinforzi un po' in tutti i reparti".