© foto di stefano tedeschi

"Lacrime amare per il Sassuolo": nella sua edizione odierna, la Gazzetta di Modena dedica la spalla alla sconfitta del Sassuolo nel posticipo di ieri. "Il Napoli passa all'ultimo minuto - si legge -. "Il Sassuolo viene piegato dal Napoli al 94'. Neroverdi avanti con Traorè, partenopei capaci di ribaltare la gara con Allan e un autogol di Obiang". Impresa solo sfiorata, dunque, per la squadra di De Zerbi, che resta al tredicesimo posto in classifica, a quota diciannove punti.