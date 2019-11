Gazzetta di Modena, Magnanelli: "Sassuolo, le bandiere esistono"

"Sassuolo, un amore che dura da 15 anni e non si spegnerà mai": parola di Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo, che ha parlato al Salotto Regina, noto locale del centro sassolese, nel corso de "Il Salotto Parlante", rassegna di incontri con personaggi più o meno noti intervistati da Lucio Vallisneri. "Le bandiere esistono - riporta la Gazzetta di Modena - Per diventarlo devi sposare a pieno una città, una società, un progetto. Non è facile, ci sono momenti in cui ci si allontana, è capitato che potessi andare via, ma non si sono creati i presupposti. A un certo punto in me è scattata una molla, ho capito che avrei potuto fare qualcosa che hanno fatto in pochi e ne vado veramente orgoglioso".