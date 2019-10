Gazzetta di Modena, Magnanelli: "Vogliamo spaccare il mondo"

Il Sassuolo prova a ripartire dopo la scomparsa dell'amato patron Giorgio Squinzi. Parla capitan Magnanelli ai microfoni del programma tv Nero&Verde: "Il campionato è delicato, difficile, lo sapeva anche il patron - riporta la Gazzetta di Modena - siamo partiti da lontano, siamo arrivati già in alto e nel tempo, chissà, possiamo ambire a qualcosa di più. Non possiamo almeno cercare di sognare e pensare in grande come faceva Squinzi".