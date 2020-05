Gazzetta di Modena: "Manca l'ok al protocollo. E per il Sassuolo slitta la ripresina"

Linee guida del protocollo, manca l'ok. E per il Sassuolo slitta la "ripresina" scrive la Gazzetta di Modena nella sua sezione sportiva, quest'oggi. Riaprono bar e ristoranti ma non riparte il calcio. Al Mapei Football Center, che in mattinata sarà impegnato per i test e i tamponi d'obbligo, sarà comunque il giorno del ritorno del tecnico Roberto De Zerbi e del suo staff, ma i giocatori continueranno ad allenarsi in modo individuale come accaduto nelle ultime due settimane.