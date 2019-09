Gazzetta di Modena: "Mercoledì ricco, in campo il Sassuolo"

"Mercoledì ricco, in campo Sassuolo, Modena e Carpi": questo il titolo della Gazzetta di Modena in edicola oggi. Turno infrasettimanale in serie A e C: primo a scendere in campo il Modena che alle 18.30 gioca a San Benedetto del Trotto. Alle 20.45 derby d'alta classifica per il Carpi al Mapei Stadium contro la Reggiana. Alle ore 21 sarà la volta del Sassuolo, impegnato al Tardini di Parma.