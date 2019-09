Sulle pagine della Gazzetta di Modena in edicola oggi c'è spazio per le parole di Muldur e Kyriakopoulos, i due nuovi acquisti del Sassuolo che ieri hanno parlato ai canali ufficiali del club neroverdi, presentandosi di fatto ai tifosi. "Mister De Zerbi è un maestro": dicono in coro i due nuovi terzini neroverdi che hanno anche elogiato il club per programmazione, metodi di lavoro e strutture all'avanguardia.