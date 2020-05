Gazzetta di Modena: "Nek: Sassuolo, e il cuore neroverde "Magnanelli e Morini speciali"

"Nek: Sassuolo, l'inno e il cuore neroverde: 'Magnanelli e Morini due persone speciali'" scrive la Gazzetta di Modena in edicola quest'oggi. Il cantante sassolese ha parlato del suo rapporto con la squadra della sua città per la quale ha composto un brano portafortuna, ovvero "Neroverdi, i colori di chi non si arrende mai", l'inno del club. "Abbiamo tutti esultato per la promozione in Serie A del Sassuolo e spero che l'inno porti sempre un po' di fortuna. Qando posso vado al Mapei e sono molto contento che mi facciano sentire così importante" le sue parole a Sky.