"Obiang ritrova la Samp: 'Una partita speciale'": così la Gazzetta di Modena nella sua sezione sportiva. Il quotidiano modenese ripropone l'intervista del centrocampista del Sassuolo ai microfoni de Il Secolo XIX: "Sarà emozionante. Già due settimane fa tornando a Marassi per la partita con il Genoa qualche scossa emotiva la avevo avuta. Ho passato tanti anni a Genova e nella Sampdoria, non ho mai negato che proverò sempre qualcosa di speciale per quei colori ma ora penso al mio Sassuolo".