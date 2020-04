Gazzetta di Modena, Palmieri, responsabile del vivaio del Sassuolo: "Lo stop è giusto"

"Lo stop è giusto" dice Francesco Palmieri, responsabile del vivaio del Sassuolo, ai microfoni della Gazzetta di Modena in edicola quest'oggi. Sospesi tutti i campionati giovanili dalla Berretti in giù, in attesa di conoscere il destino di Primavera. "Bisogna essere sicuri al 100% prima di riprendere. Se i ragazzi perdono qualche mese non è un problema, è più importante preservare la loro salute" le sue parole.