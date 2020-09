Gazzetta di Modena: "Partenza morbida per il Sassuolo contro l'ex Di Francesco"

"Una partenza morbida per il Sassuolo che debutta in casa contro Di Francesco": così la Gazzetta di Modena all'indomani dei nuovi calendari di Serie A. Subito il Cagliari per la squadra di De Zerbi poi attesa contro lo Spezia in trasferta (si giocherà a Cesena) e nelle prime 5 giornate nessun impegno con le big. Finale complicato con con Atalanta, Juventus e Lazio (tre delle prime quattro dell'ultimo campionato) nelle ultime quattro giornate. De Zerbi: "Cambiare poco per partire forte".