© foto di stefano tedeschi

"Giovanni vorremmo prendere Duncan", "Va bene Joe, ma in cambio vogliamo Sottil". Magari non sarà andata così la telefonata tra l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, e il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ma il succo della trattativa per portare Duncan alla corte di Iachini sarebbe questo secondo la Gazzetta di Modena. La Fiorentina però non cede se non in prestito Riccardo Sottil, che proprio oggi dovrebbe prolungare fino al 2024 il suo contratto, ma il duttile attaccante esterno potrebbe essere la chiave per liberare Duncan che il tecnico viola vorrebbe da subito. Il Sassuolo potrebbe accettare il prestito (magari di 18 mesi) ma vuole anche almeno 15/­18 milioni per cedere il ghanese. Trattativa complicata dunque. Come quella per Caprari, che però potrebbe sbloccarsi perché la Samp è su Magnani.