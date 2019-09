© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Modena oggi in edicola, nella sua sezione sportiva, titola così sul Sassuolo: "Boga-Berardi: la coppia sopravvissuta alla rivoluzione". Basta confrontare la rosa della passata stagione con quella di quest'anno per vedere come i soli Boga e Berarsi siano elementi comuni e dunque sopravvissuti alla rivoluzione messa in atto quest'estate dal tecnico De Zerbi. Ora con Defrel e Caputo, inizia un nuovo ciclo per l'attacco del Sassuolo.