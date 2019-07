© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Modena riserva una finestra di sport in prima pagina riguardante il Sassuolo: mister De Zerbi, in ritiro con il suo Sassuolo a Vipiteno, oltre a Babacar e Dell'Orco ha escluso anche Giangiacomo Magnani: come scritto nelle scorse settimane, il suo futuro verrà deciso 'in condivisione' con la Juventus. Mercato ancora in fermento dunque in casa neroverde, alle prese con diverse uscite.