"Accelerata per Caprari. Bonifazi verso la SPAL. Fiorentina-Duncan: si tratta": così la Gazzetta di Modena nella sua sezione sportiva. Il quotidiano modenese fa il punto sulle trattative in casa Sassuolo. Ieri l'incontro con gli agenti di Caprari. Serve un difensore ma non sarà Bonifazi, che ha raggiunto l'accordo con la SPAL. Prosegue la trattativa per Duncan alla Fiorentina.