Gazzetta di Modena: "Sassuolo, accordo triennale con Unimore"

© foto di stefano tedeschi

Accordo triennale con l'ateneo di Modena e Reggio per il Sassuolo. A riportarlo è la Gazzetta di Modena nella sua edizione odierna: "L'accordo viaggia su due binari - si legge -. I tesserati del Sassuolo iscritti all'università di Modena e Reggio potranno così usufruire di servizi e benefici per non perdere esami". I neroverdi metteranno a disposizione le proprie strutture per consentire agli studenti di svolgere tirocini. "L'obiettivo è quello di fornire utili strumenti di ricerca per Unimore e Sassuolo Calcio - ha commentato Carnevali - creando momenti di incontro tra due mondi apparentemente lontani ma che in realtà hanno a fattor comune i giovani".