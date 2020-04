Gazzetta di Modena: "Sassuolo al top col Mapei Center. Serve un hotel per il ritiro"

vedi letture

"Ripresa. Sassuolo al top col Mapei Football Center. Serve un hotel per il ritiro" scrive la Gazzetta di Modena in edicola quest'oggi. Allenamenti al Mapei Football Center, dove ci sono spazi a sufficienza per garantire le strutture adatte al protocollo stilato dalla Federazione ma i neroverdi dovranno trovare una soluzione per far dormire atleti e staff in quanto il centro, per il momento, è sprovvisto di foresteria. "Siamo ancora in attesa di ricevere il protocollo dalla FIGC. Stiamo valutando ma non abbiamo ancora fatto alcuna scelta specifica" le parole del segretario generale Andrea Fabris.