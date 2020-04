Gazzetta di Modena: "Sassuolo: anche la Juve irrompe nell'asta per Locatelli"

"Sassuolo: anche la Juve irrompe nell'asta per Locatelli e sfida Inter, Roma e Napoli": così la Gazzetta di Modena in edicola oggi. Manuel Locatelli potrebbe lasciare il Sassuolo a fine stagione. Inter, Roma e Napoli sulle tracce del classe '98 ex Milan ma nell'asta irrompe la Juve che potrebbe inserire alcune contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico, calcolato attorno ai 25 milioni di euro.