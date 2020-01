"Sassuolo, Berardi punito con 2 turni Obiang lo difende": così la Gazzetta di Modena in edicola oggi. E' arrivata la mini-stangata per Domenico Berardi dopo i fatti di Genoa-Sassuolo: l'attaccante era stato espulso al termine del match per proteste. In conferenza stampa, Pedro Obiang, prende le difese del suo compagno: "Credo che molto spesso si tenda a puntare il dito su di lui, da compagno mi piacerebbe difenderlo".