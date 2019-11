"Berardi: almeno 20 giorni di stop. Oggi la ripresa per i neroverdi": così la Gazzetta di Modena nella sua sezione sportiva. Oggi la ripresa degli allenamenti in casa neroverde, senza 9 nazionali e senza l'infortunato Domenico Berardi. L'attaccante dovrebbe stare fermo per 20-30 giorni, potrebbe rientrare contro la Juve il 1° dicembre o nella gara successiva contro il Milan.