Gazzetta di Modena: "Sassuolo-Brescia si gioca domenica a porte chiuse"

Il match di campionato tra Sassuolo e Brescia, previsto per domenica prossima alle ore 15, andrà regolarmente in scena. Lo sottolinea al proprio interno la Gazzetta di Modena, specificando però come la partita sarà disputata a porte chiuse. Per quanto riguarda invece il recupero della gara con l'Atalanta, per intenderci quella rinviata domenica scorsa per il caos Coronavirus, si parla con insistenza della data di mercoledì 18 marzo (ore 20.45?).