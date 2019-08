© foto di WilMan

La Gazzetta di Modena oggi in edicola, all'interno della propria sezione sportiva, apre con le ultime novità in casa neroverde: “Il Sassuolo ufficializza l'arrivo di Mert Muldur dal Rapid Vienna. E c'è Defrel nel mirino”, la titolazione scelta per narrare cosa accade nel club emiliano.