Gazzetta di Modena: "Sassuolo, c'è il Napoli: Boga osservato speciale"

Sulle pagine della Gazzetta di Modena c'è spazio anche per il Sassuolo che domani sfiderà il Napoli nell'ultimo match del 2019. "Sassuolo, c'è il Napoli: Boga osservato speciale" scrive il quotidiano modenese. Come testimoniato dal fratello-agente Daniel, il Napoli è sulle tracce dell'esterno ivoriano classe '97, autore di 4 gol sin qui: "Domenica contro il Napoli, ma un giorno con il Napoli? Perché no! Al momento non ho elementi per dire che sarà così - ha detto il procuratore ai microfoni di Si gonfia la rete - ma non ho elementi neppure per dire che non sarà così".