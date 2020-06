Gazzetta di Modena: "Sassuolo, Carnevali: 'Serie A falsata, ma giocare è necessario'"

Sulla Gazzetta di Modena in edicola oggi trovano spazio le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, "Sassuolo, Carnevali: 'Serie A falsata, ma tornare a giocare è necessario" scrive il quotidiano modenese nella sua sezione sportiva. L'a.d.: "Mi preoccupa la compressione del calendario, i club medio-piccoli non sono strutturati per fare 3 gare in 7 giorni".