Sorpresa al Mapei Football Center: c'è Max Allegri. "Sassuolo, che sorpresa Max Allegri irrompe al Mapei Football Center": così la Gazzetta di Modena nella sua sezione sportiva. Ritorno alle origini per il tecnico livornese, ieri in visita al Sassuolo. L'allenatore non ha mai dimenticato la sua esperienza alla guida del Sassuolo, visto che proprio la stagione in terra emiliana gli è valsa come trampolino di lancio verso la serie A.