Gazzetta di Modena: "Sassuolo col Genoa a caccia del riscatto"

"Sassuolo col Genoa a caccia del riscatto" scrive la Gazzetta di Modena in prima pagina. Questa sera al Mapei Stadium va in scena un match che sulla carta ha una squadra più motivata dell'altra (i rossoblù hanno 4 punti di vantaggio sul Lecce ma non hanno ancora conquistato la matematica salvezza), ma la sensazione è che il Sassuolo non abbia alcuna intenzione di lasciare strada ai liguri.