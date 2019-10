Gazzetta di Modena: Sassuolo, "Consigli: 'Con l'Inter per Squinzi'"

"Con l'Inter il derby di Squinzi, giochiamo per lui": spazio alle parole in conferenza stampa di Andrea Consigli sulla Gazzetta di Modena. L'esperto portiere, uno dei veterani neroverdi, ha parlato in vista della sfida della sfida con l'Inter. Il primo pensiero non poteva non andare al compianto patron Squinzi, scomparso di recente: "Sicuramente è successa una cosa che non ci si augurava per l'affetto che provava la squadra, soprattutto i ragazzi che sono qui da più tempo, per il Dottore, domenica avremo uno stimolo in più per fare bene. Sappiamo quanto lo rendesse felice vederci battere i nerazzurri, giocheremo per lui".