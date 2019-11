Gazzetta di Modena: "Sassuolo, da Torino a Torino: torna Rogerio"

"Da Torino...a Torino. Torna Rogerio dopo 3 mesi di stop": così la Gazzetta di Modena nella sua prima pagina. Rientro a tre mesi dall'infortunio per il terzino sinistro brasiliano, ko alla prima giornata contro il Torino. Domenica contro la Juve, sempre a Torino, il suo ritorno. Recupero importante per il Sassuolo di De Zerbi in vista della sfida di domenica contro i bianconeri.