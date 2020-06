Gazzetta di Modena: "Sassuolo, De Zerbi: 'Ci stiamo togliendo la polvere'"

"Sassuolo, De Zerbi: 'Ci stiamo togliendo la polvere tattica e fisica. Pronti per la ripresa'": così la Gazzetta di Modena in edicola quest'oggi. Spazio alle dichiarazioni di Roberto De Zerbi a TMW Radio: "Per me è l'ora di fare il salto? È una domanda a trabocchetto, perché se rispondo che sono pronto manco di rispetto al Sassuolo, al quale devo essere riconoscente, se dico il contrario sembra che non sia pronto ad andare. Non ci si può mai definire pronti o non pronti. Nel calcio c'è il trucco del risultato e delle tante variabili. Adesso comunque ho già parecchio a cui pensare, visti i tanti impegni calcistici, già si rischiano errori con tre cambi, con cinque non ho scampo".