Gazzetta di Modena: "Sassuolo, De Zerbi: 'Due squadre e cinque cambi'"

"Sassuolo, De Zerbi: 'Due squadre e cinque cambi'": così la Gazzetta di Modena nella sua sezione sportiva odierna. Parola a mister Roberto De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo ha parlato a Radio Deejay e ha svelato la sua ricetta per ripartire: "Se si giocherà in estate, cambierà ogni cosa. I tempi saranno molto più ristretti e un'idea potrebbe essere quella di fare due squadre distinte, anche per preservare gli atleti dagli infortuni. Sarebbe logico fare qualche cambio in più".