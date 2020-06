Gazzetta di Modena: "Sassuolo, Defrel ritrova l'Atalanta per cambiare il volto della stagione"

"Sassuolo, Defrel ritrova l'Atalanta per cambiare il volto della stagione" scrive la Gazzetta di Modena nella sua sezione sportiva, quest'oggi. L'unico gol dopo il ritorno in neroverde ai nerazzurri. L'attaccante vuole festeggiare i 29 anni e farsi un regalo alla ripresa. Stagione complicata per via degli infortuni ma Greg vuole il riscatto.