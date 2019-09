Gazzetta di Modena: "Sassuolo, Defrel sogna un gol all'Olimpico"

"Defrel scalpita e sogna un gol all'Olimpico": così la Gazzetta di Modena nella sua sezione sportiva. L'attaccante francese, tornato al Sassuolo nel corso del mercato estivo, non è sceso in campo contro la Sampdoria ma potrebbe giocare almeno uno sprazzo di partita contro la Roma, domenica prossima. Venti presenze e una sola rete per il giocatore che ha grande voglia di rivalsa e spera di siglare il classico gol dell'ex regalando così una grande gioia a De Zerbi e ai neroverdi.