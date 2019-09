“Sassuolo, cessioni illustri”, titola così nella sua sezione sportiva la Gazzetta di Modena oggi in edicola, facendo il punto sull'ultima giornata di mercato in casa Sassuolo con gli addii di due big neroverdi come le punte Alessandro Matri e Khouma El Babacar. In entrata invece ecco i difensori centrali Vlad Chiriches e Filippo Romagna oltre all'esterno mancino Giorgos Kyriakopoulos.