© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Modena oggi in edicola titola: "Sassuolo, Duncan spinge per l'addio". Caprari più no che sì, Magnani più sì che no, Duncan in bilico. Nello spazio di un tweet il mercato del Sassuolo. Capitolo Duncan: il centrocampista ghanese ha chiesto alla società neroverde di essere ceduto e su di lui, oltre al pressing piuttosto sostenuto della Fiorentina, c' è anche il Torino. Due società che per il momento, però, non hanno portato al Sassuolo la proposta giusta: il Sassuolo ha chiesto 20 milioni di euro, per il momento la Fiorentina (la società più assidua, anche a causa dei desiderata del tecnico Iachini che ben conosce Duncan) ha offerto 12 milioni.