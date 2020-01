La Gazzetta di Modena dedica spazio alla prossima sfida di campionato tra il Genoa e il Sassuolo. Neroverdi in emergenza: "Sassuolo, è sempre emergenza infortuni. Col Genoa fuori in 5" scrive il quotidiano. Contro i rossoblù rientra Consigli e anche lo squalificato Toljan ma non saranno a disposizione Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel, Rogerio e Marlon.