Gazzetta di Modena: "Sassuolo in Coppa, tra i pali tocca a Russo"

© foto di stefano tedeschi

Messo in archivio il buon punto dello Stadium contro la Juventus, per il Sassuolo è già tempo di pensare al campo: oggi alle 15 la squadra di De Zerbi affronterà il Perugia, negli ottavi di finale di Coppa Italia. "Giocherà chi non ha avuto spazio a Torino - le parole in conferenza del tecnico neroverde, riportate dalla Gazzetta di Modena - siamo ridotti all'osso e non è il caso di rischiare la salute di alcuni ragazzi. Romagna ha un problemino al ginocchio, Marlon non è ancora completamente al top dopo l'infortunio dell'anno scorso, Caputo e Boga sono un po' acciaccati, Magnanelli lo tengo come un diamante perché è un generoso, va spesso oltre, non si sa gestire e dobbiamo essere bravi noi a farlo. Ma ci saranno Duncan, Bourabia, Obiang, Peluso, Muldur, Tripaldelli, uno tra Traorè e Djuricic, Russo in porta".