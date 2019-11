Gazzetta di Modena: "Sassuolo, incubo CR7. Coi neroverdi si scatena"

© foto di stefano tedeschi

"Sassuolo, incubo CR7. Se vede neroverde Ronaldo si scatena" così la Gazzetta di Modena nell'edizione odierna sul caso Ronaldo. Il portoghese è in una fase appannata, con solo 6 gol all'attivo in questo avvio di campionato e in casa Juve tutti sperano che la prossima partita, contro il Sassuolo, possa diventare la panacea che servirà a Cristiano per rigenerarsi. Lo scorso anno, infatti, fu proprio la partita con i neroverdi a sbloccare definitivamente CR7 da poco arrivato in Italia.