Gazzetta di Modena: "Sassuolo-Inter, si va verso il record di incasso"

© foto di stefano tedeschi

Lunch match dal sapore speciale per il Sassuolo, che domenica al Mapei affronterà l'Inter. Come riferisce la Gazzetta di Modena nella sua edizione odierna, si va verso il tutto esaurito per la supersfida: "Di conseguenza - si legge - si va verso il record assoluto d'incasso per la società neroverde". La prevendita procede spedita: ieri è stato abbattuto il muro degli ottomila biglietti venduti, che vanno sommati ai settemilaquattrocento abbonati. Mancano poco più di seimila tagliandi, dunque, per battere il record, che fu fatto registrare in occasione di Sassuolo-Juventus del dieci febbraio scorso: allora furono 21.854 i biglietti staccati, con un introito che superò il milione di euro.