Gazzetta di Modena: "Sassuolo-Juve, notte da scintille. De Zerbi: 'Serve gara perfetta'"

"Sassuolo-Juventus, notte da scintille. De Zerbi: 'Serve la partita perfetta'" scrive la Gazzetta di Modena in edicola quest'oggi. Sassuolo lanciato e reduce da quattro successi di fila pronto ad affrontare una Signora che mostra più di qualche ruga e a cui la cura Sarri non sembra aver giovato come nelle previsioni. "Loro sono primi e fortissimi, ma dobbiamo confermare la nostra identità. E non mi vergogno di dire che punto al Milan" ha detto De Zerbi alla vigilia.